Reviven Polémicas Declaraciones del Nuevo Presidente de Perú Sobre el Matrimonio Infantil.

El izquierdista José María Balcázar fue elegido como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, pero tras su llegada al cargo, fueron recordadas sus polémicas declaraciones sobre el matrimonio infantil.

Pese a su pasado como juez, el nuevo mandatario acumula una serie de cuestionamientos e investigaciones por diversos delitos; sin embargo, han destacado más sus dichos acerca de las relaciones sexuales en menores, incluso en un contexto de regulación legislativa.

En junio de 2023, durante una sesión de la Comisión de Justicia, Balcázar afirmó que las relaciones sexuales tempranas "ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer". En aquel entonces argumentó que no se debería prohibir el matrimonio a partir de los 14 años porque, a su juicio, las personas a esa edad ya tienen "madurez psicológica".

Por esa época, se debatía la prohibición del matrimonio infantil en Perú. El entonces legislador suscitó la indignación del Ministerio de la Mujer y varias organizaciones.

Sus declaraciones fueron rechazadas por vulnerar la integridad de niñas y adolescentes. El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, una organización no gubernamental (ONG) peruana de corte feminista, señaló que el discurso carecía de base científica y avalaba el abuso sexual.

En su momento, Balcázar se defendió asegurando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que la prensa no comprendía los "fundamentos científicos" de su postura. Y llegó a afirmar que la psicología moderna confirma que las relaciones sexuales a temprana edad no generan ninguna consecuencia traumática.

"Todo mundo tiene relaciones sexuales"

En noviembre de 2023, José María Balcázar insistió en su postura indicando que las relaciones entre menores y adultos son comunes. Estas frases fueron pronunciadas en el contexto del debate para prohibir legalmente el matrimonio infantil en el Perú.

Tengo la ley, el código civil, todo, de 14 para arriba no hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales, la ley lo autoriza, en otros países, de 13 para arriba, siempre que no haya violación

Todo mundo tiene relaciones, no hay ninguna, profesores con alumnos, entre alumnos también; mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido

Por eso pueden celebrar contratos, pueden casarse, pueden graduarse y titularse, eso está bien

Luego de su elección este miércoles, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que la llegada de Balcázar Zelada es alarmante por sus dichos sobre relaciones sexuales tempranas.

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia genera alarma

Sus declaraciones justificando las relaciones sexuales tempranas vulneran estándares de protección de la niñez y contradicen la obligación del Estado de prevenir la violencia sexual

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional salpicada por investigaciones contra los jefes de Estado de los últimos años.

Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima, al igual que Pedro Castillo, condenado a más de 11 años por su fallido intento de golpe.

