‘Polleros’ Tramitaban Asilos para Cruzar por México Hacia EUA: Así Operaba Red de Traficantes

Las autoridades de Brasil dieron a conocer hoy, 19 de noviembre de 2025, cómo operaba una red de polleros para cruzar a personas migrantes hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Federal De Brasil, la organización ofrecía apoyo para que migrantes procedentes de diferentes países donde tenían conexiones pudieran llegar a la frontera:

Afganistán.

Pakistán.

México.

Estados Unidos.

Para poder pasar hacia Estados Unidos, los polleros daban orientación a los migrantes para que solicitaran asilo en Brasil y poder trasladarlos por rutas marítimas y terrestres con el fin de llegar al destino en la frontera mexicana.

En la operación arrestaron al principal sospechoso identificado por la Policía Federal. Además, para otros implicados se aplicaron medidas cautelares como la retención de pasaportes y restricciones en su movilidad.



