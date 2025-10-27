Regresan las Lluvias a México: Conagua Alerta por Tormentas de Lunes a Jueves en Estos Estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha advertido por el regreso de las lluvias. Se esperan chubascos acompañados de actividad eléctrica entre el lunes 27 y el jueves 30 de octubre.

Advierten por el regreso de las lluvias en estos cuatro estados

Durante la última semana de octubre se espera que vuelvan las precipitaciones en varias partes del país. Según Conagua, la mayor parte de las lluvias se concentrarán en el sureste del país.

Este 27 de octubre se esperan chubascos puntuales fuertes en los siguientes cuatro estados:

Chiapas , en el noreste principalmente.

, en el noreste principalmente. Tabasco , en el este del estado.

, en el este del estado. Campeche , en el suroeste.

, en el suroeste. Quintana Roo.

Se esperan lluvias en el sureste durante la última semana de octubre

En estas cuatro entidades habrá lluvias de entre 25 y 50 litros por metro cuadrado. Por su parte, se esperan chubascos de mediana intensidad en los siguientes estados de la República, donde no se rebasarán los 25 litros por metro cuadrado:

Veracruz , especialmente en el sur.

, especialmente en el sur. Jalisco

Michoacán

Colima

Guerrero

Oaxaca

Yucatán

Vuelven las lluvias al sureste de México en la última semana de octubre. Foto: Conagua | SMN

También se esperan lluvias aisladas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, el norte y centro de Veracruz, así como en Puebla y el Estado de México.

Conagua pronostica que las lluvias continuarán a lo largo de esta última semana de octubre. Especialmente, se esperan chubascos fuertes en el sureste del país.

