Regresan las Lluvias a México: Conagua Alerta por Tormentas de Lunes a Jueves en Estos Estados
N+
Conagua advirtió que volverán las lluvias en gran parte del país durante la última semana de octubre; las principales precipitaciones se esperan en estos cuatro estados
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha advertido por el regreso de las lluvias. Se esperan chubascos acompañados de actividad eléctrica entre el lunes 27 y el jueves 30 de octubre.
Advierten por el regreso de las lluvias en estos cuatro estados
Durante la última semana de octubre se espera que vuelvan las precipitaciones en varias partes del país. Según Conagua, la mayor parte de las lluvias se concentrarán en el sureste del país.
Este 27 de octubre se esperan chubascos puntuales fuertes en los siguientes cuatro estados:
- Chiapas, en el noreste principalmente.
- Tabasco, en el este del estado.
- Campeche, en el suroeste.
- Quintana Roo.
Se esperan lluvias en el sureste durante la última semana de octubre
En estas cuatro entidades habrá lluvias de entre 25 y 50 litros por metro cuadrado. Por su parte, se esperan chubascos de mediana intensidad en los siguientes estados de la República, donde no se rebasarán los 25 litros por metro cuadrado:
- Veracruz, especialmente en el sur.
- Jalisco
- Michoacán
- Colima
- Guerrero
- Oaxaca
- Yucatán
También se esperan lluvias aisladas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, el norte y centro de Veracruz, así como en Puebla y el Estado de México.
Conagua pronostica que las lluvias continuarán a lo largo de esta última semana de octubre. Especialmente, se esperan chubascos fuertes en el sureste del país.
