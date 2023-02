Acosador se Enoja porque Mujer se Cambia de Asiento: Video

En redes sociales se ha vuelto viral el video de un acosador que pierde los estribos porque la mujer que iba molestando se cambió de lugar en el autobús. El hombre incluso le dijo que había sido “grosero” que ella se cambiara de asiento.

Los hechos ocurrieron en un autobús en el Reino Unido. En el video compartido por la cuenta @ask_aubry en Twitter, se aprecia a un sujeto que le reclama a una mujer que se haya movido de lugar.

El autobús en el que van al parecer está vacío. Además de ellos, solo viaja en él la persona que grabó el clip. Aun así, el hombre le reclamó:

La mujer le explicó que el hombre no sólo olía a marihuana, sino que además no deseaba sentarse a lado suyo.

Sin embargo, el hombre insistió en sus reclamos y sus torpes acercamientos, a lo que la mujer respondió una vez más:

No viajo en autobús para tener una cita con alguien. Me subo al camión sólo para ir de un punto A a un punto B. No quiero estar aquí