Representantes Demócratas Visitan al Niño de 5 Años Detenido Junto con su Papá en Mineápolis

Los representantes demócratas Joaquín Castro y Jasmine Crockett visitaron al niño ecuatoriano de 5 años y a su padre, recluidos en un centro de detención federal en Texas.

Castro dijo que los legisladores se reunieron con Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, durante unos 30 minutos en una sala de audiencias dentro del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, cerca de San Antonio.

Mientras tanto, agentes de la policía estatal de Texas se enfrentaron fuera de las instalaciones a un grupo de personas que se manifestaron en apoyo a los detenidos.

Según indicó Castro, el padre de Liam asegura que el niño ha estado durmiendo mucho, pregunta por su mamá y sus compañeros de clase y dice que quiere regresar a la escuela.

Durante una conferencia de prensa donde varios demócratas pidieron la liberación de Liam y otros detenidos, Castro indicó:

Le pediría al presidente Trump, quien tiene nietos de la edad de algunos de los niños con los que nos reunimos hoy, que piense cómo se sentirían sus nietos si estuvieran tras las rejas

Esta reunión fue parte de los esfuerzos de los demócratas en un año de elecciones legislativas para realizar una supervisión congresional y destacar las consecuencias de la campaña migratoria de Trump en Minnesota y otras partes.

Detención

El 20 de enero en Mineápolis agentes del ICE detuvieron a Liam y a su padre como parte de un operativo que ha sacudido a la ciudad y ha generado multitudinarias protestas.

En redes se viralizó la foto del niño con un gorro de invierno azul y una mochila mientras era detenido, provocando fuertes reacciones.

Por su parte Castro se refirió al niño como un ejemplo "de la monstruosidad del sistema del ICE y del sistema de detención".

Vecinos y funcionarios escolares afirman que los agentes usaron al niño como "carnada" al pedirle que tocara la puerta de su casa para que su madre respondiera.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) calificó como una "absoluta mentira" esa descripción y aseguró que el padre huyó a pie y dejó al niño en un auto en marcha en su entrada.

El lunes, un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe al gobierno federal expulsar a Ramos y Arias de Estados Unidos mientras se impugna su detención.

Crockett, dijo que Liam fue uno de muchos niños con los que se reunieron en la instalación, y que los menores dijeron que no están recibiendo educación. Agregó que se les informó a los legisladores que los detenidos no podrían estar allí si tuvieran antecedentes penales.

Protestas

Al exterior del centro de detención, la policía estatal de Texas lanzó químicos irritantes sobre un grupo de personas que se había reunido en apoyo de los detenidos.

Conforme los manifestantes se aproximaban a la instalación, agentes de la policía estatal llegaron en un autobús escolar y ordenaron a la multitud que retrocediera.

Posteriormente, algunos agentes lanzaron bolas de gas pimienta para dispersarlos.

De momento el Departamento de Seguridad Pública de Texas no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios sobre el enfrentamiento.

Con información de AP

