Retrasos Masivos de Vuelos en EUA: Más de 4 Mil Operaciones Afectadas por Falta de Controladores

Luego de las más de 8 mil 800 postergaciones de vuelos del domingo, este lunes 27 de octubre más de 4 mil 300 operaciones sufrieron retrasos en Estados Unidos mientras aumentaban las ausencias de controladores aéreos en el vigesimoséptimo día de paralización parcial del gobierno.

La Administración Federal de Aviación citó la escasez de personal que afecta a los vuelos en todo el sureste y en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. La agencia impuso una parada en tierra en el aeropuerto de Austin, en Texas, y un programa de retrasos en tierra en el aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth que retrasó los vuelos un promedio de 18 minutos.

Alrededor de 13 mil controladores aéreos y 50 mil funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte deben trabajar sin sueldo. En tanto que la administración del presidente Donald Trump ha advertido que las interrupciones de vuelos aumentarán a medida que los controladores pierdan su primer cheque de pago completo el martes.

¿Qué aerolíneas han sido afectadas por vuelos?

El lunes, según FlightAware, las aerolíneas que presentaron retrasos en sus operaciones debido a la falta de controladores son:

Southwes, con un 24% de vuelos retrasados.

American, con un 18%.

Delta, con un 13%.

Los crecientes retrasos y cancelaciones están provocando frustración pública e intensificando el escrutinio del impacto del cierre, aumentando la presión sobre los legisladores para resolver el estancamiento presupuestario.

