Reunión de Rush Llegará a México en 2026: Habrá Gira Mundial con la Baterista Anika Nilles
La gira 'Rush fifty something' llegará a México el 18 de junio de 2026 en el Palacio de los Deportes; esto debes saber sobre los boletos y preventa
La banda canadiense Rush se reunirá para la gira mundial que tendrán en 2026 en la que estará México, y se incluirá como invitada a la baterista alemana Anika Nilles, exbaterista de Jeff Beck. De esta forma Geddy Lee y Alex Lifeson celebrarán más de 50 años de música y legado de Rush y honrarán a su difunto compañero de banda, Neil Peart.
¿Cuándo vendrá Rush a México?
La gira 'Rush fifty something' consiste en múltiples conciertos en 7 ciudades, la más esperada para nuestro país es:
- 18 de junio de 2026 – Palacio de los Deportes
A más de una década de su última gira y cinco años después de la muerte del baterista Neil Peart, Rush vuelve a los escenarios. La gira, la primera que Lee y Lifeson comparten en 11 años desde la final del Rush R40 Tour en Los Ángeles, arranca en esa misma ciudad con dos conciertos el 7 y 9 de junio en el Kia Forum. La banda también visitará Ciudad de México, Fort Worth, Texas, Chicago, Nueva York, Toronto y Cleveland.
En un comunicado, la agrupación anunció lo siguiente:
Alex y yo hemos hecho un profundo repaso y hemos decidido que la extrañamos, y que es hora de celebrar los 50 y tantos años de música de Rush. Así que en 2026, mi mejor amigo Lerxst (también conocido como Alex Lifeson) y yo volveremos
¿Cuándo y dónde se comprarán los boletos para la gira de Rush 2026 en México?
Los admiradores de Rush podrán participar en la preventa al registrarse en https://livemu.sc/rush antes de las 23:59 horas del 9 de octubre de 2025. Estas preventas comienzan al mediodía del 13 de octubre en Estados Unidos y Canadá, y al mediodía del 16 de octubre en México.
- Los fans podrán participar en la preventa el jueves 9 de octubre a las 23:59 horas.
- La venta general comienza el viernes 17 de octubre a las 11:00 hora local.
