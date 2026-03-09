Sheinbaum Confirmó Visita a Brasil este 2026, Luego de Hablar con Lula por Teléfono

La presidencia de Brasil dio a conocer la tarde de este lunes 9 de marzo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará a su homologo Luiz Inácio Lula Da Silva, este 2026, luego de hablar vía telefónica.

Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto. pic.twitter.com/C8Rex6PIOF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 9, 2026

Sheinbaum confirma que conversó con Lula

Al respecto, la mandataria mexicana confirmó, a través de sus redes sociales, que conversó con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Aseguró que fue para "dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia".

¿De qué hablaron Sheinbaum y Lula hoy?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversó telefónicamente el lunes 9 de marzo con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para abordar el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.

De acuerdo con un comunicado del gobierno de brasileño, ambos presidentes expresaron especial interés en profundizar la colaboración bilateral en el sector energético.

Planean evento empresarial que reúna al sector privado de ambos países.

El presidente Lula reiteró su invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugirió organizar un evento empresarial que reúna al sector privado de ambos países y explore nuevas oportunidades de negocio.

Visita de Sheinbaum a Brasil será entre junio y julio

La presidenta mexicana aceptó la invitación y ambos acordaron fijar una fecha entre junio y julio de este año.

