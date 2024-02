Temperatura Media Mundial Rompe Récord; Supera por Primera Vez Umbral de 1.5 Grados

La temperatura media mundial de los últimos doce meses ha sido la más alta registrada hasta el momento, con 0.64°C por encima del promedio de 1991-2020, y 1.52°C por encima del preindustrial, de acuerdo con los datos de Copernicus, lo que confirma que la situación climática es "muy preocupante", según los expertos.

El dato no significa que se haya superado el límite del Acuerdo de París, ya que se debe considerar un promedio de tiempo más largo de al menos diez años por encima de 1.5ºC para que se dé por sobrepasado, pero sí "requiere un seguimiento estrecho", informó hoy, 8 de febrero de 2024, el servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) de la Unión Europea.

No es que cada uno de los doce meses (febrero de 2023–enero de 2024) haya registrado dicha anomalía, sino que la media del conjunto estuvo por encima de dicho umbral térmico, según explicaron a la agencia EFE fuentes del servicio europeo.

Lo que sí ha ocurrido es que es la primera vez que los datos de dicho servicio relevan que las temperaturas globales han alcanzado ese nivel térmico "durante un periodo de tiempo tan sostenido". Además, enero de 2024 ha sido el más cálido para dicho mes a nivel mundial.

