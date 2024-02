El presidente de Estados Unidos, Joe Biden le perdonó la vida a dos pavos que ya no se convertirán en cena del Día de Acción de Gracias, como es tradición en la Casa Blanca.

En el acto Biden bromeó sobre los magros resultados de los republicanos en las recientes elecciones legislativas. El líder demócrata dijo que la única “ola roja” que habrá en Acción de Gracias será si su perro Commander derrama la salsa de arándanos.

Los afortunados fueron los pavos “Chocolate” y “Chip” (como en la frase “chispa de chocolate”, pero en inglés), originarios del estado de Carolina del Norte.

Although Presidents John F. Kennedy and Ronald Reagan, along with First Ladies Thelma “Pat” Nixon and Rosalynn Carter, pardoned Thanksgiving turkeys, the modern turkey pardon did not become an annual tradition until the George H.W. Bush administration.

“Aunque los presidentes John F. Kennedy y Ronald Reagan perdonaron a algunos pavos, el indulto moderno de pavos no se convirtió en una tradición anual sino hasta la administración de George W. Bush”, según el sitio de la White House Historical Association.

El actual presidente —quien fue interrumpido brevemente por su nieto Beau y su perro Commander— confesó que “Chocolate”, un pavo blanco de unos 21 kilos, era su preferido porque ese es su sabor de helado favorito.

“Chocolate” subió a la mesa para ser perdonado por el mandatario, mientras que “Chip”, también blanco, contempló desde el suelo a su compañero mientras recibía el indulto presidencial.

“Esto es Estados Unidos de América, no hay ni una sola cosa que no podamos hacer si no estamos juntos”, dijo Biden, a lo que “Chocolate” respondió con un glugluteo.



Tras el perdón, Biden se dirigió hacia la gente para saludar a los niños y tomarse fotos con los más avispados. El espacio se vistió con calabazas otoñales para dar la bienvenida a la época festiva.

Cuestionado por la prensa sobre el anuncio de la investigación contra el expresidente Donald Trump, respondió: “Me enteré cuando lo hicieron ustedes”.

Tanto el presidente como la primera dama, Jill Biden, se encaminarán hacia Carolina del Norte para participar en una cena con familias de militares y marinos, a quienes también recordó durante su discurso.

Con información de EFE

AAE