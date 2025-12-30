Nuevo Tráiler de 'Avengers: Doomsday' Muestra Regreso de Chris Hemsworth como 'Thor'

El nuevo tráiler de Avengers: Doomsday mostró el regreso de Chris Hemsworth como Thor y presenta a una niña pequeña, que se revela como su hija. En el breve tráiler, difundido por Marvel el 30 de diciembre de 2025, se aprecian imágenes del dios del trueno rezando por un regreso sano y salvo con su hija adoptiva, Love.

El video llega una semana después de que otro tráiler mostrara el regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Doomsday. Llama la atención en el último tráiler de Avengers: Doomsday, que Thor, interpretado por Chris Hemsworth, aparece como superhéroe, pero también como un padre preocupado, y se le puede ver rezando a su propio padre en pantalla, el difunto dios Odín. Así se refiere a su hija adoptiva, Love, en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday.

Thor returns for Avengers Doomsday 🔨 ⚡️



12.18.2026 pic.twitter.com/awIDPupQMK — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) December 30, 2025

Padre, toda mi vida he respondido a cada llamado del honor, del deber, de la guerra. Pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: un hijo, una vida a salvo de la tormenta

Thor reza porque la joven regrese "sana y salva". Love apareció por primera vez en Thor: Love and Thunder de 2022 y es interpretado por India Rose, la hija real de Chris Hemsworth.

Con información de N+

HVI



