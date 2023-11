Tormenta Ciarán: Viento Derriba Árbol y Mata a una Persona en Parque de Bélgica

Una persona murió el jueves 2 de noviembre en la ciudad belga de Gante por la caída de un árbol en un parque, después de que vientos récord azotaron el oeste de Europa a causa de la tormenta Ciarán, informó la Policía local.

La caída del árbol también le rompió la pierna a otra persona, indicó un portavoz de la policía de Gante a la AFP.

El funcionario no quiso dar más información sobre las dos personas afectadas, pero precisó que el árbol cayó en el Citadelpark de Gante, al noroeste de Bruselas.

La tormenta Ciarán provocó fuertes vientos y lluvias extremas en el oeste de Europa, donde se multiplicaron las advertencias por inundaciones, apagones y grandes perturbaciones en los transportes el jueves.

Además, una mujer murió en el centro de Madrid y un camionero en el norte de Francia también por la caída de árboles.

Storm #Ciarán has brought hurricane-force winds, heavy rain and dangerous waves to parts of Europe.

Hard on its heels is #Domingos, @ECMWF chart via @AEMET_Esp #EarlyWarningsForAll pic.twitter.com/WDngz5XB3p