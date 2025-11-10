Un vehículo de transporte de pasajeros del Aeropuerto Internacional Dulles, en Washington, se impactó contra el muelle de la Terminal D mientras trasladaba a varias personas, lo que dejó como saldo varios heridos, informaron autoridades aeroportuarias.

El incidente ocurrió hoy lunes 10 de noviembre alrededor de las 16:30 horas, cuando una sala de espera móvil —utilizada para trasladar a los pasajeros entre las terminales y los aviones— chocó de frente contra el muelle de conexión mientras se aproximaba al edificio.

De acuerdo con la Autoridad Aeroportuaria de Washington, los pasajeros que se encontraban a bordo fueron desalojados de inmediato por las escaleras del vehículo. Personal del Departamento de Bomberos y Rescate acudió de forma inmediata para evaluar a las personas afectadas y brindarles atención médica. Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de lesionados ni la gravedad de las heridas.

Las autoridades informaron que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y si hubo fallas mecánicas o error humano en la maniobra de aproximación.

Aeropuerto Internacional Dulles permanece abierto

Pese al percance, el Aeropuerto Internacional Dulles permanece abierto y en operación normal, sin que se hayan reportado afectaciones en los vuelos programados. En un comunicado, la administración del aeropuerto aseguró que la seguridad de los pasajeros y del personal es su prioridad, y que se reforzarán las medidas de revisión en las unidades de transporte interno.

El Aeropuerto Dulles, uno de los más importantes de la región metropolitana de Washington D.C., recibe a diario miles de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.

