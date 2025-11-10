Tribunal Concede Libertad Condicional a Sarkozy

Este 10 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelación de París, Francia, concedió la libertad condicional al expresidente Nicolas Sarkozy, luego de pasar 20 días en prisión a raíz de una condena por asociación ilícita.

Así la justicia francesa ordenó la puesta en libertad del exmandatario, aunque le prohibió salir de Francia y entrar en contacto con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, cuya visita a la cárcel parisina de la Santé generó polémica.

El caso Sarkozy

El pasado 21 de octubre de 2025, Sarkozy se convirtió en el primer jefe de Estado francés en acabar tras las rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el primero de un país ya dentro de la Unión Europea (UE).

El exmandatario aseguró que la cárcel es "muy dura" y "extenuante" ante el tribunal que decidió su libertad condicional.

Es muy duro, muy duro. Ciertamente lo es para cualquier detenido. Yo diría incluso que es extenuante.

Sarkozy además dio las gracias al personal penitenciario por haber hecho "soportable (...) esta pesadilla".

El expresidente compareció por videoconferencia desde la prisión ante el tribunal de apelación de París que examinó su solicitud.

La condena

El expresidente de Francia fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente su victoriosa campaña de 2007.

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en "última instancia", el tribunal subrayó que sí salió de Libia, por lo que lo condenó por asociación ilícita y por la "excepcional gravedad de los hechos".

Al tener ya 70 años, el político pudo presentar una solicitud de libertad condicional el mismo día en que pisó la cárcel.

Con información de AFP y EFE.

spb