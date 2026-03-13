Trump Anuncia Poderoso Bombardeo vs Isla Iraní de Kharg, ¿Por qué la Llama La Joya de la Corona?

En su cuenta de X, el presidente Donald Trump anunció que el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg, "la joya de la corona de Irán".

Aseguró que las armas de EUA son las más "poderosas y sofisticadas" que el mundo haya conocido, pero que, por razones de "decencia", optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla.

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Y advirtió que :

"Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiriera con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión."

Aseguró que ha transformado las Fuerzas Armadas del país en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo.

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"Irán no tiene capacidad alguna para defenderse de lo que queramos atacar; ¡no hay nada que puedan hacer al respecto! Irán jamás tendrá armas nucleares, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Medio ni, de hecho, al mundo entero".

Y agregó, que lo mejor que podrían hacer las fuerzas armadas iraníes, y los involucrados con el régimen "terrorista", sería "deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!".

En otro mensaje, Trump escribió:

"Irán tenía planes de apoderarse de todo Oriente Medio y aniquilar por completo a Israel. ¡AL IGUAL QUE IRÁN, ESOS PLANES HAN FALLADO! Presidente DONALD J. TRUMP".

¿Por qué la isla de Kharg es "la joya de la corona de Irán"?

Es parte de la provincia de Bushehr en Irán

Está a unos 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Bushehr y a unos 50 kilómetros al este de la costa de Arabia Saudita.

Tiene un área de alrededor de 130 km²

A principios del siglo XX se convirtió en un punto estratégico para Irán con el descubrimiento del petróleo en la región

Tiene un valor estratégico tanto económico como militar debido a su ubicación en el golfo Pérsico.

debido a su ubicación en el golfo Pérsico. Kharg es crucial para la industria del petróleo de Irán.

En la isla hay puertos petroleros así como infraestructura avanzada

Exporta petróleo a mercados internacionales como China, India y otras economías asiáticas.

Es uno de los principales pilares de la economía de Irán. Su papel es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo.

papel es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. En la década de 1960, la construcción de un puerto petrolero en Kharg permitió que Irán aumentara significativamente su capacidad de exportación de crudo.

La isla tiene un clima caluroso y árido, característico de las regiones del golfo Pérsico, con temperaturas que superan los 40°C en verano.

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