Venezuela Juramenta a Más de Mil Jóvenes Militares en Medio de Tensiones con Estados Unidos

Venezuela juramentó este sábado a unos mil militares, de entre 18 y 22 años, para hacer “frente a cualquier circunstancia” en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe; mientras que Nicolás Maduro interpreta esto como un intento de propiciar un cambio de régimen, por lo que ha llamado a la defensa del territorio.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el comandante general de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier Marcano Tábata, afirmó que la juramentación “implica un compromiso” en momentos en que, según dijo, “el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa”.

Marcha en 'Defensa de la Soberanía' Reúne a Cientos de Personas y Militares en Venezuela

“¿Juran ustedes mantener la libertad, la independencia y la integridad territorial? ¿Juran ustedes lealtad absoluta al presidente constitucional de Venezuela, comandante en jefe de las Fuerza Nacional Bolivariana?”, preguntó Marcano Tábata durante el acto.

Formación intensa

De acuerdo con VTV, los “más de mil jóvenes juramentados” de la GHP y la DGCIM completaron tres meses de formación intensa y adiestramiento con armamento. Durante el evento, los militares exhibieron armas y banderas nacionales, reafirmando su lema de “traidores nunca” y asegurando que “por ninguna circunstancia” permitirán una invasión extranjera e incluso manifestaron su disposición a entregar la vida en defensa del país.

El viernes, Maduro instó a los cuerpos policiales a estudiar, tanto en teoría como en práctica, conceptos vinculados a la “resistencia popular prolongada” y a todas las formas de “lucha armada popular, militar, policial”. Sostuvo que cada institución debe contar con “un plan de ofensiva permanente”.

¿Qué Pretende, qué es lo que Trama Donald Trump en el Caso de Venezuela?

Además, solicitó a la Policía Nacional Bolivariana, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al Servicio Bolivariano de Inteligencia y a la DGCIM reflexionar sobre su papel en la construcción del “poder de la nación venezolana”.

Estas declaraciones se dan en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de la frontera venezolana, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, mientras que el gobierno venezolano lo considera una “amenaza” encaminada a promover un cambio de gobierno.

