Viuda de Periodista Khashoggi Reacciona a Defensa de Trump del Príncipe Saudí: "Fue Perturbador".

Hanan Elatr Khashoggi, viuda del periodista asesinado Jamal Khashoggi, dijo que "fue perturbador" ver la la defensa que hizo el presidente Donald Trump del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, implicado en el crimen.

La mujer fue entrevistada por el periodista Jake Tapper en la cadena CNN y mandó un mensaje al mandatario, quien este martes exculpó al hombre señalado por la CIA como quien ordenó el asesinato del columnista del Washington Post en 2018.

El comunicador cuestionó a Hanan Elatr Khashoggi sobre su reacción, luego de que Trump calificó al periodista asesinado como alguien "controvertido", durante la reunión que el republicano sostuvo con el príncipe heredero saudí en la Casa Blanca.

En respuesta, la ciudadana egipcia dijo que el posicionamiento de Trump justifica el asesinato de quien fuera su esposo y que su personalidad no es razón para que lo hubieran secuestrado, torturado y asesinado. Añadió que Jamal Khashoggi no era como describió el presidente.

Están, de algún modo, justificando el crimen al presentar a Jamal de esa manera y decir que es controvertido y que a algunas personas no les agradaba, algo que le ocurre a cualquier ser humano

Eso no significa que se pueda secuestrarlo, torturarlo y quitarle la vida. Y Jamal no era la persona que hoy se está describiendo

Fue perturbador para mí. Debo decir que fue perturbador para mí

¿Qué mensaje envió la viuda del periodista al presidente?

En una segunda pregunta, Jake Tapper consultó a la viuda del periodista qué le diría a Trump si la estuviera escuchando.

"Le diría: señor presidente, yo lo veo como un hombre de paz, y realmente deseo reunirme con usted para poder presentarle a Jamal de la manera correcta y real, de la cual usted no está al tanto.

"Y compartiré con usted mucho sobre Jamal. Y eso cambiará totalmente su opinión sobre él", respondió Hanan Elatr Khashoggi.

Jamal era un hombre transparente, un hombre amable, muy estable y querido por mucha gente común que aprecia a una persona transparente y honesta como él

¿Cómo fue la defensa de Trump?

El Presidente Donald Trump afirmó que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, "no sabía nada" del crimen contra el periodista Jamal Khashoggi y dijo que este caso "son cosas que pasan".

"Él no sabía nada al respecto y podemos dejarlo así. No tienes que avergonzar a nuestro invitado con estas preguntas", respondió Trump a la prensa al iniciar una reunión en el Despacho Oval con Bin Salmán.

"Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas; te cayera bien o mal, son cosas pasan", añadió Trump sobre Khashoggi, quien fue descuartizado en el consulado saudí de Estambul el 2 de octubre de 2018.

Por su parte, el príncipe saudí y hombre fuerte del país calificó el asesinato de "gran error", si bien dijo que fue investigado adecuadamente y prometió que algo así no volverá a ocurrir.

Es doloroso, es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir

Minutos antes, Trump aseguró que Bin Salmán y él están muy orgullosos el uno del otro por la labor que realizan en materia de derechos humanos.

"Tenemos a un hombre muy respetado en el Despacho Oval hoy, amigo mío desde hace mucho tiempo, muy buen amigo mío. Estamos muy orgullosos el uno del otro en lo que respecta a los derechos humanos y todo lo demás", dijo.

"Hemos sido muy buenos amigos durante mucho tiempo. Siempre hemos estado del mismo lado en todos los temas", agregó.

La condena del crimen

Numerosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado que la situación se ha deteriorado en Arabia Saudí, con un aumento de ejecuciones y de represión a la libertad de expresión.

Bin Salmán fue recibido en la Casa Blanca por Trump con los máximos honores reservados a las visitas de Estado, siete años después del asesinato de Khashoggi.

La CIA determinó que Bin Salmán aprobó el asesinato dada su omnipotencia sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero el príncipe ha negado desde el principio su implicación.

Tras el crimen, Trump, en su primer mandato, minimizó la responsabilidad de Arabia Saudí, priorizando la alianza estratégica con Riad, mientras que su sucesor, Joe Biden, prometió tratar a Bin Salmán como un "paria", aunque cambió de postura y se reunió con el príncipe en Arabia Saudí en 2023

Con información de EFE

ASJ