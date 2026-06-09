Suspenden Servicio de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara

La Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara fue suspendida este 9 de junio y se espera que el servicio se restablezca en las siguientes dos horas

Tren LigeroFoto: N+

Destacado

La Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara fue suspendida por seguridad. Una tapa de concreto en las vías detuvo el servicio. Se espera reanudar en 2 horas. ¿Cómo te afecta?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+