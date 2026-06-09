Suspenden Servicio de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció que la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara fue suspendida, y se espera que el servicio se restablezca dentro de dos horas.

¿Por qué fue suspendida la Línea 3?

De acuerdo con el Siteur, una persona ajena a la operación arrojó una tapa de concreto a las vías, lo que ocasionó que el servicio se detuviera por seguridad. Sin embargo, hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas.

La dependencia informó que personal operativo ya trabaja en la zona para retirar el objeto y revisar las condiciones de la infraestructura antes de reanudar la circulación de los trenes.

Siteur indicó que la Línea 3 permanecerá cerrada mientras se realizan las labores correspondientes. Las autoridades exhortan a los usuarios a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la operación de la línea y los tiempos de reapertura.