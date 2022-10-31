¿Habrá Marchas, Bloqueos o Manifestaciones Hoy en CDMX?
¡Tome sus precauciones! Se esperan dos movilizaciones importantes rumbo a Zócalo Capitalino para esta tarde
¡Tome sus precauciones! Se esperan dos movilizaciones importantes rumbo a Zócalo Capitalino para esta tarde
Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que hoy, 21 de octubre de 2022, habrá 21 marchas en la capital del país; aquí te damos todos los detalles donde se realizarán las manifestaciones.
A las 5:30 horas habrá una concentración en Plaza de la Constitución sin número, colonia Centro Histórico para realizar una posible marcha rumbo a H. Congreso de la Unión 66, colonia El Parque con posible ruta a:
Plaza de la Constitución
Avenida José María Pino Suárez
Avenida H. Congreso de la Unión
A las 7:00 horas habrá una concentración en:
Plaza de la Constitución sin número, colonia Centro Histórico
A las 10:00 horas habrá una concentración en:
Doctor Lucio 220, colonia Doctores
A las 11:00 horas habrá una concentración en:
Avenida Insurgentes Sur y avenida Chapultepec, colonia Roma Norte
A las 11:00 horas habrá una concentración en:
Plaza de la República sin número, colonia Tabacalera
A las 15:30 horas habrá una concentración en:
Calle James Sullivan y avenida Insurgentes Sur, colonia San Rafael
A las 16:00 horas habrá una concentración en Avenida Juárez 50, colonia Centro Histórico, para realizar una posible marcha rumbo a Plaza de la Constitución sin número, colonia Centro Histórico, con posible ruta:
Avenida Juárez
Eje Central Lázaro Cárdenas
Avenida 5 de Mayo, Plaza de la Constitución
A las 17:00 horas habrá una concentración en:
Calzada de Tlalpan sin número y Juan de Dios Peza, Colonia Obrera
A las 17:00 horas habrá una concentración en:
Avenida Insurgentes Sur, Colonia Tabacalera
A las 18:00 horas habrá una concentración en Plaza de la República sin número, colonia Tabacalera para realizar una posible marcha a Plaza de la Constitución sin número, colonia Centro Histórico, con posible ruta:
Avenida de la República
Avenida Paseo de la Reforma
Avenida Juárez
Eje Central Lázaro Cárdenas
Avenida 5 de Mayo
Plaza de la Constitución
Durante el día, habrá una concentración en:
República de Argentina 17, colonia Centro Histórico
Durante el día, habrá una concentración en:
Calzada Chabacano sin número, colonia Vista Alegre
A las 9:00 horas habrá una concentración en:
Avenida Constitución y Avenida México Norte sin número, colonia Villa Milpa Alta
A las 10:00 horas habrá una concentración en:
Avenida Constituyentes 1001, colonia Belén de las Flores
A las 10:00 horas habrá una concentración en:
Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico) y avenida Barranca del Muerto sin número, colonia Los Alpes
A las 10:30 horas habrá una concentración en:
Avenida Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla
A las 10:00 y 11:00 horas habrá una concentración en:
Circuito Escolar sin número, Ciudad Universitaria
A las 10:30 horas habrá una concentración en:
Avenida Río San Joaquín 133, colonia Panteón Francés
A las 14:00 horas habrá una concentración en:
Avenida Ejército Nacional Mexicano y avenida Thiers sin número, colonia Anzures
A las 14:00 horas habrá una concentración en:
Avenida Presidente Masaryk 554, colonia Polonia II Sección
A las 11:30 horas habrá una concentración en:
Avenida Luis Enrique Erro sin número, colonia Zacatenco
Con información de N+
MGM
⚠️#TómaloEnCuenta📢Estas son las movilizaciones sociales previstas para este día en la CDMX.#MovilidadCDMX— C5 CDMX (@C5_CDMX) October 31, 2022
🎥#C5ConConfianza pic.twitter.com/aMLj928HdM