¿Habrá Marchas, Bloqueos o Manifestaciones Hoy en CDMX?

¡Tome sus precauciones! Se esperan dos movilizaciones importantes rumbo a Zócalo Capitalino para esta tarde

Se esperan varias marchas rumbo a la Plaza de la Constitución para este lunes. Fuente: N+Se esperan varias marchas rumbo a la Plaza de la Constitución para este lunes. Fuente: N+
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¿Habrá Marchas, Bloqueos o Manifestaciones Hoy en CDMX?