¿Habrá Marchas, Bloqueos o Manifestaciones Hoy en CDMX?

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que hoy, 21 de octubre de 2022, habrá 21 marchas en la capital del país; aquí te damos todos los detalles donde se realizarán las manifestaciones.

Estas son las concentraciones y marchas que se esperan para este día

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 5:30 horas habrá una concentración en Plaza de la Constitución sin número, colonia Centro Histórico para realizar una posible marcha rumbo a H. Congreso de la Unión 66, colonia El Parque con posible ruta a: