Nivel del Cutzamala Hoy: Así Están las Presas este 19 de Junio 2026

El Sistema Cutzamala continúa recuperándose por el inicio de la temporada de lluvias; así está el nivel de sus presas

Presa Miguel Alemán del Sistema Cutzamala, en Valle de BravoPresa Miguel Alemán del Sistema Cutzamala, en Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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