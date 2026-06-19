Nivel del Cutzamala Hoy: Así Están las Presas este 19 de Junio 2026

El nivel del Sistema Cutzamala hoy, 19 de junio de 2026, tiene una tendencia positiva, en N+ te compartimos cómo están las presas.

Este sistema hídrico es uno de los más importantes del país, ya que aporta alrededor del 26% del agua potable que consumen millones de habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Grave Megafuga de Agua en Xochimilco, CDMX Afecta 23 Casas por Falla en Sistema Cutzamala

¿Cuál es el nivel del Sistema Cutzamala hoy?

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con información actualizada al 17 de junio de 2026, el almacenamiento conjunto de las tres principales presas alcanza los 535.7 millones de metros cúbicos de agua.

Con esta cifra, el Sistema Cutzamala se ubica al 68.46% de su capacidad total, un nivel que refleja una recuperación gradual impulsada por el inicio de la temporada de lluvias.

Así están las presas del Cutzamala

Las tres presas que conforman el sistema presentan los siguientes niveles de almacenamiento:

La presa Villa Victoria reporta 117.975 millones de metros cúbicos de agua almacenada, equivalente al 63.52% de su capacidad.

Presa Valle de Bravo continúa siendo la presa con mayor volumen dentro del sistema. Actualmente registra 304.779 millones de metros cúbicos, lo que representa un 77.28% de llenado.

Por su parte, la presa El Bosque almacena 112.970 millones de metros cúbicos de agua, alcanzando el 55.82% de su capacidad total.

FBPT