Hallan a 368 Migrantes en Campamento Clandestino en Chiapas

Elementos del Ejército y Guardia Nacional auxiliaron a los 217 guatemaltecos, 85 nicaragüenses, 45 ecuatorianos, 11 hondureños, siete salvadoreños y tres cubanos

Autoridades del INM rescataron a 368 migrantes de distintas nacionalidades abandonadas en un campamento clandestino en zona montañosa de Chiapas. Foto: Twitter @INAMI_mxINM rescata a 368 migrantes abandonadas en un campamento clandestino, en zona montañosa de Chiapas. Foto: Twitter @INAMI_mx
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