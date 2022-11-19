Hallan a 368 Migrantes en Campamento Clandestino en Chiapas

En Chiapas, 368 migrantes que presuntamente fueron abandonados en la comunidad de Tres Picos del municipio de Copainalá, en la región Mezcalapa del estado, fueron rescatados por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

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Ocurrió este viernes en las orillas del río Grijalva de la comunidad Tres Picos, aproximadamente a seis kilómetros de la cabecera municipal de Copainalá.

Hasta ese lugar llegaron elementos del Ejército y Guardia Nacional para auxiliar a 217 guatemaltecos 85 nicaragüenses, 45 ecuatorianos, 11 hondureños, 7 salvadoreños y tres cubanos.

Los migrantes fueron trasladados en autobuses y vehículos del Instituto Nacional de Migración a las instalaciones de la sub representación federal zona centro, en Tuxtla Gutiérrez.

Según las autoridades migratorias, el grupo de personas abandonadas está conformado por 219 hombres y 66 mujeres, así como 39 menores de edad que viajaban solos y 44 personas que se trasladan en núcleos familiares.

Los migrantes recibirán atención médica, psicológica, alimentación y apoyo consular.

En este operativo no hubo personas detenidas ni se reportaron ilícitos o protestas.

Con información de Juan Álvarez

HVI