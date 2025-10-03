Choque de Tráiler Deja un Muerto en Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en Salinas Victoria, NL

La mañana de este viernes 3 de octubre se registró un accidente entre vehículos de carga que dejó como saldo un muerto y un herido en el kilómetro 72 de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura de la zona de Mamulique, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

Diversos automovilistas que pasaron por la zona documentaron en fotos y videos el accidente que presuntamente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han determinado cuál fue la causa, ni quién fue el presunto responsable del choque en el que murió una persona.

En las imágenes se observa a un tráiler impactado contra una valla de contención y otro vehículo de carga impactado en la parte trasera de la unidad, donde viajaban las víctimas, que no han sido identificadas de manera oficial por parte de las autoridades y los cuerpos de emergencia.

Choque de tráiler afecta circulación en carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Rescatistas y paramédicos de Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) arribaron hasta el lugar del accidente, en el kilómetro 72 de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, para auxiliar y brindar los primeros auxilios a las personas involucradas en el choque de las dos unidades de carga, donde confirmaron la muerte de una de ellas.

El accidente, así como las maniobras para recatar a las víctimas y retirar las unidades, provocaron afectaciones en la circulación de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, con dirección hacia el estado de Tamaulipas.

