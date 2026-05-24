Activan Operativo de Búsqueda tras Reporte de Persona Desaparecida en Río en Cadereyta, NL

Autoridades de rescate activaron un operativo de búsqueda luego de qué reportara la desaparición de un hombre qué habría caído a un río ubicado a unos metros de la colonia Santa Isabel y Dolores, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Noticia relacionada: Rescatan a Senderista tras Lesionarse en el Cerro de la Mota en García, Nuevo León

Fue durante la mañana de este domingo 24 de mayo cuando elementos de Protección Civil de Nuevo León recibieron el reporte de una persona desaparecida al interior de un río. De inmediato se movilizaron diversas unidades de esta corporación para tratar de localizar a este sujeto.

En el lugar fueron vistos varios rescatistas al interior de este río, así como varios binomios caninos quienes eran trasladados en lanchas para tratar de localizar a la persona desaparecida, quien hasta el momento no ha sido identificada, por lo que se espera que familiares brinden más información para tratar de dar con este sujeto.

Luego de varias horas de búsqueda, rescatistas expresaron su preocupación luego de qué comenzara a registrarse una lluvia ligera en este río, lo qué podría entorpecer los trabajos de búsqueda, así como elevar el nivel del agua en este sitio.

Video: Buscan a Hombre tras Caer a Río en Cadereyta Nuevo León

Rescatan a hombre tras lesionarse en Cerro de la Mota en García

Este no se trataría del único despliegue de rescatistas, ya que durante la mañana de este 24 de mayo, autoridades de Protección Civil de García y del estado acudieron hasta el Cerro de la Mota, en García, Nuevo León, luego de que se reportara la presencia de un senderista lesionado.

De inmediato a este punto llegó el helicóptero de esta corporación para tratar de localizar al sujeto y poder trasladarlo a un lugar seguro. Luego de encontrar a este senderista, rescatistas aterrizaron la aeronave para posteriormente llevar al lesionado a un hospital cercano vía terrestre.

Historias recomendadas:

DAGM