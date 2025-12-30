Adulto Mayor Pierde su Casa en Incendio y Pide Apoyo Tras Quedar en el Abandono en Escobedo, NL

Un incendio registrado durante la madrugada del pasado 25 de diciembre dejó sin vivienda ni patrimonio al señor Luciano, habitante de la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo, quien asegura no haber recibido hasta el momento apoyo de autoridades ni información clara sobre la condición de su domicilio.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Villa de Guadalupe, donde el fuego consumió prácticamente en su totalidad la casa del afectado. De acuerdo con el propio señor Luciano, las causas del incendio aún no han sido esclarecidas, mientras que su domicilio permanece acordonado y sin posibilidad de ingreso.

A varios días del incidente, el adulto mayor señala que ninguna instancia gubernamental ni corporación de auxilio se ha acercado para determinar si la vivienda es habitable o para brindarle algún tipo de apoyo económico o en especie que le permita comenzar a reconstruir su patrimonio.

Video; Sigue Don Luciano Sin Recibir Apoyo Tras Incendio en Escobedo

No atienden a Don Luciano por periodo vacacional

Actualmente, el señor Luciano se encuentra alojado en la vivienda de una vecina, quien le ofreció refugio de manera solidaria. Sin embargo, su situación es complicada, ya que además de perder su casa, también perdió la mercancía con la que se ganaba la vida, pues se dedicaba a la venta de diversos artículos en mercados rodantes.

De acuerdo con lo señalado por el afectado, al acudir ante autoridades municipales y estatales en busca de ayuda, únicamente le informaron que deberá esperar hasta el próximo año 2026 para recibir alguna respuesta, debido al periodo vacacional, situación que lo mantiene en estado de desesperación.

El domicilio continúa bajo resguardo, sin que se le permita ingresar para recuperar pertenencias o evaluar los daños estructurales. El señor Luciano solicita únicamente que se le informe si su casa puede volver a ser habitada o qué pasos debe seguir para recuperar su propiedad.

La ubicación del inmueble es en la calle Villa de Guadalupe, colonia Nueva Esperanza, en Escobedo, donde vecinos y ciudadanos han comenzado a acercarse para brindarle apoyo solidario.

