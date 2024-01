Adultos Mayores Madrugan Pese al Frío para Ir a Cobrar Su Pensión

Sin importar las bajas temperaturas, adultos mayores decidieron madrugar y llegar antes del amanecer a este módulo del Banco del Bienestar, en el centro de Monterrey, para ser los primeros en cobrar su pensión...



El primero en llegar fue don Rodolfo, quien minutos después de las cinco de la mañana ya encabezaba la fila, que poco a poco, fue creciendo...

Los adultos mayores que decidieron madrugar llegaron bien abrigados para formarse y esperar a que dieran las ocho para que el banco fuera abierto; de ellos, algunos aseguraron estar acostumbrados a despertar muy temprano...

Desde chico, desde que tenía siete años me levanto a las tres de la mañana, y hasta la fecha. Me levanto a trabajar oiga, así me enseñaron... Este friecito para mi, no. He estado en otras temperaturas: diez bajo cero y mire, aquí ando.