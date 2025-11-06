Alertan por Presencia de Abejas Tras Caída de Enjambres en la Carretera Nacional en Santiago

Autoridades de Santiago, Nuevo León, alertaron a los conductores que circulan por la Carretera Nacional, a la altura de la comunidad Los Rodríguez, luego de que se registrara la caída de unas cajas que contenían enjambres de abejas, lo que generó movilización de equipos de emergencia durante la tarde de este jueves 6 de noviembre.

Las autoridades pidieron a quienes transiten por este tramo hacerlo con precaución y mantener los vidrios de los automóviles arriba, con el fin de evitar que ingresen las abejas y recibir picaduras. También solicitaron a la población no detenerse ni acercarse al punto donde se realizan las labores.

Este caso fue reportado por automovilistas que observaron una gran cantidad de abejas en la zona, por lo que personal de Protección Civil de Santiago acudió para aplicar medidas de seguridad y evitar incidentes.Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni afectaciones mayores.

Comienzan labores de limpieza en la Carretera Nacional tras caída de enjambres de abejas

En el lugar, los rescatistas comenzaron a retirar las cajas que cayeron en este punto. Elementos de Protección Civil se mantendrán en este punto para vigilar y monitorear la zona durante las próximas horas y comenzar con la limpieza de este punto.

En caso de emergencia o si se detectan enjambres en otras áreas del municipio, las autoridades solicitaron comunicarse al 81 2285 1112 o al 911, donde estarán alertas; además, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad al pasar por el área y atender las indicaciones del personal de rescate que permanece en el lugar.

