Policía Confirma que Grupos Delictivos Reclutan a Personas en Situación de Calle en Monterrey

Las autoridades de Monterrey han alertado sobre un fenómeno preocupante: personas en situación de calle están siendo reclutadas por grupos de la delincuencia organizada para participar en actividades ilícitas, principalmente como “halcones” o auxiliares de operaciones criminales.

Según datos del municipio, existen alrededor de 300 personas viviendo en situación de calle en la ciudad. Estos individuos han sido detectados en zonas estratégicas, como el primer cuadro de Monterrey, cerca del Hospital de Zona 21 del IMSS, bajo el Puente Rube (Ruiz Cortines y Bernardo Reyes), en la iglesia de Santa María Goretti, así como en la colonia Industrial, la colonia Ferrocarrilera y en un punto sobre la Avenida Revolución, al sur del municipio.

Reclutamiento se realiza a cambio de drogas en Monterrey

Las autoridades detallaron que el reclutamiento de estas personas se realiza a cambio de drogas, como cristal, y en algunos casos, incluso se les proporciona armamento, con el fin de que puedan operar como sicarios o colaboradores de los grupos independientes que actualmente operan en la ciudad.

Este fenómeno recuerda a lo ocurrido hace aproximadamente una década, cuando franeleros y limpiaparabrisas eran utilizados por la delincuencia organizada para el halconeo y otras operaciones. Hoy, las personas en situación de calle son el nuevo grupo vulnerable que se ve obligado a participar en estas actividades ilícitas.

Especialistas y autoridades municipales han señalado que esta situación es alarmante, pues no solo se trata de delincuencia, sino de explotación de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo indigentes y migrantes, quienes requieren atención urgente para proteger su integridad y prevenir que sean involucrados en crímenes.

El municipio de Monterrey ha iniciado operativos especiales en estas zonas para detectar a los grupos que utilizan a estas personas y buscar medidas de protección y reintegración social para los afectados.

