Aseguran 347 Kilos de Pirotecnia Tras Cateo en la Colonia Altamirano en Monterrey

La tarde de este martes 30 de diciembre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en un domicilio donde se decomisaron más de 300 kilos de pirotecnia. Los hechos ocurrieron en la zona alta de la colonia Altamirano en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue sobre la calle Presidencia Municipal Sur donde los elementos federales y policías de la Fuerza Civil llegaron a un domicilio al cual se le giró una orden de cateo tras presuntamente reportarse el resguardo de explosivos en este punto. A la llegada de los cuerpos de seguridad comenzaron con las investigaciones correspondientes.

Dentro del domicilio fueron localizados 347 kilos de pirotecnia en diversas presentaciones y lista para su venta durante las fiestas de fin de año. Los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quienes siguen llevando a cabo las investigaciones de este caso hasta localizar a las personas implicadas en su comercialización y fabricación.

Pide FGR denunciar casos de venta ilegal de pirotecnia en Nuevo León

Los elementos federales mencionaron que este tipo de hechos se realizan con el fin de terminar con la venta ilegal de pirotecnia, y así evitar que sigan ocurriendo accidentes como el del pasado 28 de noviembre, cuando en el municipio de Pesquería se registró una explosión en una casa donde se resguardaban presuntos explosivos.

La Fiscalía General de la República pidió a los ciudadanos reportar cualquier venta o reguardo de pirotecnia a través del número 8181547400, donde podrán dejar su denuncia anónima. Se espera que con estos cateos se eviten más accidentes tras el uso ilegal de explosivos durante fechas importantes como el fin de año.

