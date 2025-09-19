Aseguran Propiedad con Droga y Detienen a un Hombre en Apodaca, Nuevo León

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron el aseguramiento de una propiedad en el municipio de Apodaca, como resultado de una investigación por delitos contra la salud. El operativo fue desplegado la tarde del jueves 18 de septiembre, luego de que se recibieran múltiples denuncias anónimas que alertaban sobre presuntas actividades relacionadas con el narcomenudeo en la zona.

Los hechos tuvieron lugar específicamente en la calle Pamplona, dentro del fraccionamiento Triana, donde se ejecutó una orden de cateo autorizada por un juez. Durante la intervención, los elementos localizaron diversos indicios de actividad ilícita, así como a un hombre que fue detenido en flagrancia.

Detienen a sujeto con droga, arma de fuego y vehículo con sustancias ilícitas en Apodaca

El detenido fue identificado como Oziel "N", de 37 años de edad. Durante la revisión del inmueble, se le aseguró un arma de fuego corta, la cual se encontraba abastecida con cargador y cartuchos útiles. Asimismo, se localizaron diversas dosis de droga: marihuana y una sustancia con características propias del cristal, además de una báscula digital, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el sitio también se aseguró un vehículo tipo Versa, color guindo, en cuyo interior fueron encontradas más dosis de narcóticos, lo que refuerza la línea de investigación por presunto narcomenudeo.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en delitos contra la salud, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. La propiedad quedó asegurada por las autoridades.

