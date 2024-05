Asesinan a Hombre a Balazos en Escobedo; le Disparan Más de 15 Veces

Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la Colonia San Miguel Residencial, en Escobedo, Nuevo León, aparentemente fue perseguido varias calles.



Tras el reporte de más de 15 disparos llegaron paramédicos de las Ambulancias UMT, quienes encontraron a la víctima tendida en el pavimento con sangrado abundante.



Al realizarle los primeros auxilios confirmaron que el hombre de unos 25 años ya no presentaba signos vitales. El fallecido quien vestía un short blanco, camisa roja y tenis blancos, no fue identificado.



De los agresores no se tiene pistas, solo se sabe que le dispararon desde un auto en movimiento.

Ola de violencia en Nuevo León

Por décima ocasión en lo que va del año, Nuevo León vivió el día más violento a nivel nacional, al registrarse este pasado 25 de mayo nueve ejecuciones en la entidad, cifra similar a la que registró también el Estado de Tabasco, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública…

Con información de Raymundo Elizalde, Jorge Portillo / N+

Te recomendamos: