Atacan a Balazos a Negocio y 4 Carros en la Colonia Fomerrey 72 en Monterrey, Nuevo León

Este viernes 26 de septiembre se registró una balacera que dejó daños en una propiedad y en al menos cuatro vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas. El hecho ocurrió en la colonia Cerritos Modelo Fomerrey 72 en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Persecución y Balacera Deja un Hombre Detenido por Presunto Robo a Casa en Santa Catarina, NL

Fue durante la madrugada cuando hombres armados arribaron al cruce de las calles Genaro Vázquez y Partido del Trabajo, donde presuntamente abrieron fuego contra un negocio conocido como depósito, además de impactar varios automóviles que se encontraban estacionados en el área.

Vecinos de este local se alarmaron tras escuchar las detonaciones de armas de fuego, por lo que de inmediato llamaron a la Policía de Monterrey. Tras la llegada de elementos de seguridad, se confirmó que al menos 4 autos fueron alcanzadas por los impactos de bala.

La zona fue rápidamente acordonada por Fuerza Civil, quienes se encargaron de resguardar el local mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y peritos realizaban las primeras investigaciones y recolección de evidencias. Se detalló que los casquillos encontrados en la escena serán analizados para intentar identificar el tipo de arma utilizada y determinar la cantidad de disparos realizados.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo del ataque, sin embargo, la autoridad confirmó que no hubo personas heridas durante la agresión. Vecinos del sector señalaron que los hechos ocurrieron de manera repentina y que solo escucharon las ráfagas sin poder identificar a los responsables, quienes aparentemente huyeron de inmediato.

Detienen a hombre tras persecución y balacera en Santa Catarina

Otro hecho delictivo que sucedió este viernes 26 de septiembre fue un enfrentamiento entre Policías de Santa Catarina y un presunto ladrón de casas habitación. Tras ubicar el vehículo de los sospechosos, se inició una persecución que terminó en un intercambio de disparos en el cruce de las calles San Antonio y San José en la colonia San Francisco en Santa Catarina, Nuevo León.

El operativo comenzó luego de que vecinos de la colonia San Humberto reportaran un robo con violencia, donde un adulto mayor habría sido retenido. El enfrentamiento dejó a un presunto delincuente lesionado, quien fue trasladado bajo custodia a un hospital, mientras que un hombre y una mujer lograron escapar. En el sitio se aseguró un arma y una camioneta color naranja.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM