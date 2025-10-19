Atacan a Balazos Vivienda y Vehículo en Santa Catarina, Nuevo León

La mañana de este domingo 19 de octubre, se registró una fuerte movilización de cuerpos policiacos tras el reporte de un ataque a balazos contra una casa y un vehículo en la colonia Hacienda El Palmar, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El hecho ocurrió en el cruce de la calle San Mateo, donde un vehículo azul y una casa blanca de dos plantas resultaron con múltiples impactos de bala.

A simple vista, se pudieron observar al menos siete impactos en la fachada de la vivienda, mientras que el automóvil presentó varios más, incluyendo las ventanas traseras completamente estrelladas.

Presencia policiaca y primeras indagatorias en Colonia Hacienda El Palmar

Elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes. En la carpeta asfáltica fueron localizados al menos 10 casquillos percutidos, mientras se trabaja para determinar si los agresores se desplazaban en motocicleta o en automóvil.

Cabe destacar que la casa atacada cuenta con cámaras de seguridad, lo que podría facilitar la identificación de los responsables. Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades ingresaron al interior del domicilio.

El ataque se registró a plena luz del día, en una zona donde abundan negocios y es común que las familias salgan a almorzar, especialmente en domingo. Esto ha generado gran preocupación entre los vecinos.

No se reportaron personas lesionadas, las autoridades de Santa Catarina continúan con las investigaciones y se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre los agresores y su posible paradero.

