Jóvenes de 18 y 22 Años Mueren en Ataque a Balazos en Guadalupe, Nuevo León

Un ataque armado registrado en la colonia Eduardo Caballero, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, dejó como saldo a dos hombres sin vida y tres personas más lesionadas, generando una fuerte movilización de autoridades y alarma entre vecinos del sector. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:50 de la noche frente a una casa marcada con el número 108 de la calle Luis Quintero, en donde un grupo de personas se encontraba conviviendo en una reunión.

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Según informaron las autoridades, hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y, tras ubicar a sus objetivos, abrieron fuego en múltiples ocasiones contra los presentes. Posteriormente, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Tras el ataque, elementos de la policía municipal de Guadalupe acudieron de manera inmediata al sitio y confirmaron la agresión, iniciando con el acordonamiento de la zona para facilitar las labores correspondientes.

Paramédicos también arribaron al lugar para brindar auxilio a las víctimas; sin embargo, dos de ellas ya no contaban con signos vitales y quedaron tendidas en plena vía pública, a las afueras de la casa donde ocurrieron los hechos.

Personas sin vida fueron identificadas

Las personas fallecidas fueron identificadas como Johan de 18 años de edad, y Brandon, de 22 años, cuyos cuerpos permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de las autoridades. En el mismo hecho, tres personas más resultaron lesionadas, por lo que fueron atendidas por cuerpos de auxilio y posteriormente trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.

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Este hecho generó una importante movilización de corporaciones de seguridad en la colonia Eduardo Caballero, luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

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Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

RR