Ataque a Balazos Deja Un Hombre Sin Vida y Varios Lesionados en Centro de Montemorelos, NL

La tarde del martes, 18 de noviembre de 2025, un ataque armado en el centro de Montemorelos, municipio de la región citrícola, dejó un saldo de un hombre muerto y otro herido.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Bustamante, en el Centro de la ciudad, cuando una camioneta fue atacado a balazos por un grupo armado que viajaba en otro automóvil.

Los hombres armados dispararon contra una camioneta mientras circulaba en la zona centro de Montemorelos. Tras recibir múltiples impactos de bala, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra la fachada de una popular taquería de Montemorelos

Video: Ejecutan a Hombre Queda Dentro de Camioneta en Centro de Montemorelos

En el lugar de los hechos, llegaron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el conductor de la camioneta ya no contaba con signos vitales.

Mientras tanto, su acompañante, quien también resultó herido, fue trasladado a un hospital con al menos dos impactos de bala en el tórax y el abdomen el hombre se encontraba en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones.

Camioneta agredida a balazos, se impactó contra auto con una familia a bordo en Montemorelos

El ataque armado también tuvo un efecto colateral, ya que la camioneta afectada impactó a otro vehículo en el que viajaba una familia, incluyendo dos menores de edad. Aunque afortunadamente no hubo víctimas fatales en este segundo automóvil, los cuatro ocupantes fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica, aunque su estado no se ha especificado.

La zona centro de Montemorelos, ha sido escenario de varios incidentes violentos en los últimos meses, en el lugar del ataque, autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) iniciaron las indagatorias. Aunque no se han dado detalles sobre el móvil del crimen, las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas.

Además, autoridades están revisando si existen cámaras de seguridad en la taquería y otros negocios cercanos que puedan proporcionar información clave sobre los responsables.

Con información de Carlos Campos Silva/ Noticias N+

