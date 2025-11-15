Ejecutan a Hombre en San Nicolás; Niño de 5 Años y Adulto Mayor Resultan Lesionados

Un ataque a balazos registrado la madrugada de este Sábado 15 de noviembre en el municipio de San Nicolás dejó como saldo la muerte de un hombre, además de un menor de cinco años y un adulto mayor lesionados. Los hechos ocurrieron en la colonia Prados del Nogalar, donde habitantes del sector fueron atacados por detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte inicial, la agresión se registró en el cruce de las calles Chihuahua y María Camarena. Vecinos señalaron que civiles armados, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, se estacionaron frente a un domicilio del sector.

Minutos después, los sujetos accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraba en el exterior de la casa. Entre ese grupo estaban las víctimas que resultaron lesionadas por los disparos.

Los testigos relataron que, tras descargar sus armas, los agresores huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido. La rápida huida impidió que los vecinos pudieran proporcionar más detalles sobre su identidad, aunque algunos coincidieron en que el ataque fue directo.

En el sitio quedó sin vida un hombre cuya identidad aún no ha sido dada a conocer por las autoridades. Su cuerpo permaneció en la vía pública mientras elementos municipales y ministeriales acordonaban la zona para iniciar las primeras investigaciones.

Menor y adulto mayor heridos tras ataque armado en San Nicolás

Fuentes de seguridad detallaron que el menor herido fue trasladado de inmediato por sus propios familiares a un hospital de la localidad, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el arma de fuego. Por su parte, el adulto mayor lesionado decidió trasladarse por sus propios medios a una clínica para ser valorado, ya que también presentaba impactos de bala.

Policías municipales de San Nicolás, junto con agentes ministeriales de la Fiscalía, resguardaron el área y comenzaron la recopilación de evidencia. Hasta el momento, no se han dado a conocer posibles móviles del ataque ni información sobre la localización de los responsables.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar si este hecho está relacionado con otros actos de violencia en la zona.

Con información de Porfirio Medellin/ Noticias N+

