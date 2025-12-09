Atropellan a Trabajador del Mercado de Abastos en Monterrey; Queda Gravemente Herido
El hombre atropellado fue trasladado de emergencia a un hospital, mientras que la conductora responsable fue retenida por las autoridades
Un trabajador del mercado de abastos fue atropellado por la conductora de una camioneta en la avenida Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho vial se presentó la mañana del martes 9 de diciembre, en la circulación hacia el norte, pocos metros antes de llegar a la avenida Los Ángeles, frente a la panificadora.
Presuntamente, el trabajador del mercado de abastos pretendía cruzar hacia el poniente, cuando la conductora no alcanzó a frenar y lo proyectó varios metros, terminando con golpes en el cuerpo cabeza y rostro. De inmediato, personas que pasaban por la zona de acercaron a auxiliarlo y un taxista abanderó en lugar en espera de los cuerpos de emergencia.
Trasladan a hombre atropellado a un hospital y retienen a conductora
Minutos más tarde llegó al sitio personal de Protección Civil de Monterrey, así como rescatistas del municipio de San Nicolás de los Garza, quienes lograron estabilizar a la víctima y posteriormente la trasladaron de emergencia a un hospital donde su estado de salud es reportado como grave.
La víctima fue identificada como Juan Carlos de 47 años, originario de Chiapas, y quien vive a unas cuadras del lugar donde fue atropellado por la conductora de la camioneta, quien fue retenida por las autoridades para su investigación y deslinde de responsabilidades.
