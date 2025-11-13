Automovilista Convulsiona y Vuelca su Auto en Avenida Gonzalitos en Monterrey

La mañana de este jueves 13 de noviembre, un hombre resultó lesionado tras volcar su automóvil luego de sufrir convulsiones mientras conducía sobre la avenida Gonzalitos a la altura de la avenida Insurgentes, en la colonia Mitras Sur en Monterrey, Nuevo León.

El sujeto circulaba en sentido de sur a norte cuando comenzó a convulsionarse, acto que provocó que perdiera el control del vehículo poco antes de llegar al cruce con Insurgentes, lo que provocó que terminara volcado. De inmediato llegaron al sitio paramédicos para liberar al conductor y brindarle la atención médica.

Los paramédicos trasladaron al conductor a un hospital cercano de este sitio para recibir atención médica y poder identificar cual fue la razón de su convulsión. El automóvil, que quedó con las llantas hacia arriba, fue retirado del sitio con apoyo de una grúa, mientras elementos de tránsito realizaron labores para restablecer la circulación en la zona.

Este percance alertó a los demás automovilistas que circulaban por la zona debido a que comentaron que el carro circulaba con normalidad. Hasta el momento se desconoce si la víctima ya padecía de este tipo de episodios médicos, por lo que se espera se den más detalles sobre su estado de salud.

Motociclista choca contra pipa en avenida Luis Donaldo Colosio

Otro percance vial ocurrido la mañana de este jueves 13 de noviembre, fue el de un motociclista el cual terminó gravemente herido luego de impactarse contra un tráiler el cual transportaba una pipa sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en Monterrey, Nuevo León.

Hasta este punto llegaron elementos de rescate, paramédicos y tránsitos quienes de inmediato atendieron a la víctima la cual fue trasladada hasta un hospital. En el sitio del accidente, elementos de tránsito comenzaron con los labores de abanderar para evitar tráfico lento en este punto.

