Automovilista Resulta Herido Tras Volcar en un Canal Pluvial en San Pedro, Nuevo León

La tarde de este lunes 6 de octubre, un automovilista resultó lesionado luego de caer y volcar su vehículo dentro de un canal pluvial, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Noticia relacionada: Tráiler Derriba Cinco Cámaras del C4 y Poste en Mitras Norte en Monterrey; Chofer Intenta Huir

El accidente se registró sobre la avenida Alfonso Reyes a la altura de la colonia Bosques del Valle, cuando el conductor, que viajaba solo a bordo de un automóvil compacto, perdió el control al circular por la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido la causa principal del percance, lo que provocó que el vehículo saliera del camino y terminara dentro del canal que divide los carriles de esta zona.

Agentes de Tránsito de San Pedro y elementos de Protección Civil de Nuevo León, acudieron al lugar para brindar apoyo y coordinar las labores de rescate. Los equipos de emergencia realizaron maniobras para poder sacar al conductor, quien quedó atrapado dentro del automóvil tras el impacto.

Elementos de rescate piden manejar con precaución tras volcadura en San Pedro

Una vez liberado, el lesionado fue atendido en el sitio y después fue trasladado a un hospital cercano para una valoración médica más completa. Hasta el momento no se ha revelado su identidad ni la gravedad de sus heridas, aunque se reporta que se encontraba consciente al momento del rescate.

La zona fue acordonada para facilitar los trabajos de los rescatistas y evitar nuevos incidentes, lo que ocasionó tráfico lento por varios minutos sobre la avenida Alfonso Reyes. Autoridades municipales pidieron a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos donde la vía presenta desniveles o divisiones como el canal donde ocurrió este accidente.

Historias recomendadas:

DAGM