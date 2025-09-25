Autoridades Realizan Cateo en Vecindad Tras Muerte de Rentero en San Nicolás, Nuevo León

Este jueves 25 de septiembre se llevó a cabo un cateo en una vecindad como parte de las investigaciones por el asesinato de un hombre ocurrido a inicios de este mes. La diligencia fue realizada en la calle Simón Bolívar en el Centro de San Nicolás, Nuevo León.

Noticia relacionada: Vive Hombre de Milagro a Ataque de Balazos en Juárez, Nuevo León

Durante el operativo, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) ingresaron a la segunda planta este sitio, donde el pasado 4 de septiembre fue hallado sin vida un hombre identificado como Julián, de entre 40 y 45 años de edad. La víctima rentaba una de las habitaciones del lugar, y su cuerpo fue localizado con huellas de violencia y atado con un cable, lo que desde un inicio levantó sospechas de un homicidio intencional.

Los agentes revisaron este punto, además de levantar posibles pistas que no habían sido detectados durante la primera inspección. Vecinos de este lugar de renta observaron el movimiento de las autoridades, quienes mantuvieron restringido el acceso mientras se realizaban las acciones correspondientes.

Video: Catean Casa por Investigación de Homicidio en Centro de San Nicolás

Encuentran cuerpo de hombre dentro de cuarto de renta en San Nicolás

El hallazgo del cadáver se dio luego de que la encargada de la vecindad intentara comunicarse con su inquilino a través de mensajes de texto el fin de semana previo al descubrimiento, sin obtener respuesta. Con el paso de los días, los olores que salían del cuarto despertaron la preocupación de los vecinos, quienes finalmente dieron aviso a las autoridades.

El cateo forma parte de las investigaciones que buscan esclarecer el asesinato de Julián. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación con la intención de identificar al o a los responsables, ya que hasta el momento el crimen permanece sin resolverse.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM