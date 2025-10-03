Reportan en Estado Delicado a Mujer Policía Herida Tras Ataque Armado en Sabinas Hidalgo, NL

El estado de salud de una mujer policía que resultó herida en un ataque armado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. La agresión ocurrió la noche del jueves 2 de octubre, cuando elementos de seguridad realizaban labores de inteligencia en la zona.

El Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, confirmó que de los cinco elementos lesionados durante la agresión, cuatro ya fueron dados de alta, mientras que la mujer oficial permanece hospitalizada bajo atención médica.

Reportan en Estado Delicado de Salud a Mujer Policía Tras Ataque en Sabinas Hidalgo

“De los cinco compañeros lesionados, cuatro ya fueron dados de alta. Lamentablemente, una de nuestras compañeras sigue delicada y esperamos su pronta recuperación”

comentó Gerardo Escamilla, Secretario de Seguridad de Nuevo León

Las autoridades estatales señalaron que el ataque fue perpetrado por un grupo criminal que intentaba ingresar al estado. Este hecho se suma a otros eventos violentos recientes, por lo que se han desplegado diferentes operativos de seguridad en la región.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, se han logrado desarticular dos células criminales relacionadas con hechos anteriores, mientras que actualmente se desarrolla una operación rural para ubicar y desmantelar a la célula que participó en la agresión en Sabinas Hidalgo.

“Es un grupo criminal el que ha generado este tipo de eventos. Ya se desarticularon dos células delictivas de los primeros eventos y ahorita estamos trabajando en una operación rural para desarticular la célula del día de ayer. Pronto daremos con responsables, enfrentarán la justicia”,

comentó Gerardo Escamilla, Secretario de Seguridad de NL

Continuan los operativos de Seguridad en Nuevo León

Tras la agresión, corporaciones de seguridad mantienen vigilancia en Sabinas Hidalgo y zonas rurales aledañas, con el objetivo de localizar a los responsables y reforzar la seguridad de la población. Las autoridades reiteraron que los operativos no se detendrán hasta dar con todos los involucrados en este ataque, mencionando que los grupos criminales que buscan operar en Nuevo León serán enfrentados y llevados ante la justicia.

