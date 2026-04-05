Ataque Armado en Restaurante Deja Un Muerto y Dos Heridos en Guadalupe, Nuevo León

Un ataque armado se registró al interior de un restaurante ubicado sobre la avenida Juárez, en el Centro de Guadalupe, dejando como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas, lo que generó una fuerte movilización de autoridades en la zona. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este domingo 5 de abril, en un establecimiento de carnes asadas localizado entre las calles Baratillo y Corregidora, en una zona cercana al primer cuadro del municipio, donde se encontraban comensales y personal del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado ingresó al restaurante y abrió fuego de manera directa contra una persona que se encontraba en el interior. Durante la agresión, además del objetivo principal, un hombre y una mujer resultaron heridos por impactos de arma de fuego. A consecuencia del ataque una de las víctimas perdió la vida en el lugar, mientras que las otras dos personas lesionadas fueron auxiliadas por cuerpos de emergencia que acudieron tras el reporte de detonaciones.

Captan ataque en cámaras de seguridad

El hecho provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el restaurante. A través de un video difundido en redes sociales, se observa cómo clientes y trabajadores salen corriendo del establecimiento al escuchar los disparos, buscando resguardarse ante la situación. En el mismo material también se aprecia cómo el presunto agresor logra huir del sitio.

Tras realizar las detonaciones, el hombre armado salió del restaurante y abordó un vehículo en color blanco, en el que se dio a la fuga, sin que hasta el momento se reporte su detención. Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones de seguridad arribaron al lugar para acordonar el área e iniciar con las investigaciones correspondientes.

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Por su parte, los heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con el responsable de esta agresión armada registrada en pleno centro del municipio

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Con información de Pedro Caballero/ Noticias N+

RR