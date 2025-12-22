Caen Tubos de Acero Transportados por Tráiler en Apodaca, Nuevo León; Deja 3 Vehículos Dañados
La vialidad fue cerrada tras la caída del cargamento de 32 toneladas que dejó daños en tres vehículos y una gasolinera. Los conductores se salvaron de morir aplastados
La tarde de este lunes 22 de diciembre se registró un accidente que dejó como saldo daños en una gasolinera y tres vehículos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Fue en el Boulevard Humberto Ramos donde cayeron los tubos que sumaban 32 toneladas de acero y que llevaba como cargamento un tráiler.
Los automovilistas de los tres vehículos dañados, qué circulaban por las avenidas de Apodaca, sufrieron el susto de su vida luego de quedar a centímetros de morir aplastados por las 32 toneladas de acero que cayeron del tráiler. El accidente vial se registró en la avenida Jesús Dionisio González y Boulevard Profesor Humberto Ramos Lozano.
Uno de los conductores, que no sufrió lesiones, narró que vio cómo los tubos de 800 kilos cada uno se salieron de la plataforma del tráiler luego de que se reventaran las bandas. Al percatarse de la situación, frenó y reclinó su asiento para protegerse del cargamento pesado.
Como se atoraron los tubos ahí en el, en el anuncio ese de Pemex, fue como nos salvamos, sino estuviéramos aplastados
Cierran vialidad por caída de cargamento de tráiler en Apodaca
Personal de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Apodaca, acudieron de inmediato al sitio tras recibir el reporte del accidente. Valoraron en el lugar a los automovilistas afectados y a dos niñas que únicamente sufrieron un fuerte susto. No se reportaron personas lesionadas por este hecho.
Además de los daños causados a los vehículos que circulaban hacia el municipio de San Nicolás de los Garza, los tubos de acero también causaron destrozos en una gasolinera y un auto que cargaba combustible. La vialidad fue cerrada en circulación hacia el sur, mientras los agentes de tránsito realizaban las maniobras para retirar el cargamento.
