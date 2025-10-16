Camión de la Ruta 214 Atropella a Elemento de Tránsito en Zona Escolar de Monterrey

Un elemento de Tránsito de Monterrey resultó lesionado luego de ser atropellado por un camión de la Ruta 214 mientras realizaba labores de vialidad en una zona escolar de la zona metropolitana. El hecho se registró sobre la calle Prisiliano Elizondo, a pocos metros de su cruce con la avenida Colón, cuando el agente ayudaba a madres y estudiantes a cruzar de manera segura.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión de la Ruta 214, que cubre el recorrido hacia el municipio de Juárez, no logró frenar y terminó arrollando al oficial de Tránsito.

Movilización y caos vial en la zona por tránsito atropellado

Testigos señalaron que la unidad circulaba a exceso de velocidad, pese a la señalización de zona escolar. El impacto provocó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio; al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Cruz Roja, quienes brindaron atención al elemento lesionado, que fue trasladado a un hospital para su valoración.

El camión quedó detenido sobre la vialidad, lo que generó congestión vehicular en el tramo comprendido entre avenida Madero y Colón. Posteriormente, la unidad fue retirada y puesta bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Este nuevo caso vuelve a poner en evidencia las constantes quejas ciudadanas contra operadores del transporte urbano, señalados por manejar de forma imprudente incluso en zonas de alto riesgo, como las escuelas. Las autoridades hicieron un llamado a los choferes a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones para evitar tragedias.

