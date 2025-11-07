Adulto Mayor Vuelca su Camioneta tras Quedarse Sin Frenos en Cumbres

La tarde de este viernes 7 de noviembre una persona resultó lesionada tras la volcadura de una camioneta en la colonia Cumbres 4º Sector de Monterrey. El accidente ocurrió cuando el vehículo presuntamente se quedó sin frenos y terminó impactado contra un árbol. La vialidad fue cerrada parcialmente mientras una grúa realizaba las maniobras para retirar la unidad. El accidente ocurrió en el cruce de Juan de Ayolas y Paseo de los Descubridores, en el sector conocido como Cumbres Cuarto Sector.

Video: Volcadura Deja una Persona Lesionada en Colonia Cumbres 4to Sector

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta se desplazaba por la zona poniente de Monterrey cuando, presuntamente, el conductor perdió el control tras quedarse sin frenos, provocando que el vehículo terminara volcado e impactado contra un árbol.

Elementos de auxilio y cuerpos de rescate acudieron al sitio, donde un hombre resultó lesionado y fue atendido dentro de una ambulancia, la camioneta completamente volcada sobre el camellón, con daños visibles en la parte frontal debido al impacto.

El conductor de la tercera edad, se reportó consciente al momento de ser atendido por los paramédicos, aunque con lesiones, quienes le brindaron atención prehospitalaria antes de su traslado.

Zona cerrada por maniobras de retiro del vehículo en Cumbres 4º Sector de Monterrey

La vialidad permaneció parcialmente cerrada en un tramo aproximado de 30 metros, mientras una grúa realizaba las maniobras para retirar la camioneta accidentada. Autoridades de tránsito y elementos de rescate solicitaron a los automovilistas precaución al circular por la zona poniente de Monterrey, especialmente por el sector Cumbres 4º sector, donde se registró el percance.

Aunque en un inicio la circulación era ligera, se advirtió que el tráfico podría complicarse conforme avanzara la tarde del viernes, por lo que se exhortó a los conductores a buscar vías alternas para evitar demoras.

