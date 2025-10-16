Captan a Policías de Escobedo Golpeando y Somentiendo a Hombre Detenido

Este miércoles 15 de octubre, un caso de presunto abuso de autoridad por parte de policías municipales generó indignación entre los habitantes de Escobedo, Nuevo León. El caso se difundió tras publicarse en redes un video donde dos elementos de la corporación aparecen sometiendo y golpeando a un hombre sobre la Carretera a Laredo frente a la colonia Puerta de Anáhuac.

En las imágenes grabadas por testigos se observa a un policía encima del detenido, mientras intenta inmovilizarlo, y a un segundo elemento que lo golpea en repetidas ocasiones con una macana, sin que el hombre mostrara aparente resistencia. El video se viralizó rápidamente y generó diversas críticas hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo, exigiendo una respuesta y sanciones en contra de los involucrados.

Testigos que presenciaron la detención afirmaron que el uso de la fuerza fue excesivo y que el hombre no representaba un peligro al momento de ser asegurado. Algunos de ellos intentaron intervenir verbalmente para detener la agresión, mientras otros grababan la escena desde sus vehículos.

Separan de cargo a policía tras golpear a hombre en Escobedo

Ante la difusión del video, horas más tarde la corporación informó que el policía que aparece golpeando al detenido fue separado de su cargo de manera temporal. La Secretaría reiteró en un comunicado que no tolerará este tipo de conductas dentro de su cuerpo policial y aseguró que todos los elementos están obligados a actuar con respeto a los derechos humanos y al marco legal.

Una fuente cercana al caso señaló que el hombre detenido habría sido asegurado por presuntamente cometer actos de exhibicionismo y arrojar piedras a vehículos que circulaban por la zona. Hasta el momento, las autoridades municipales no han revelado la identidad de los oficiales involucrados ni de la víctima, pero confirmaron que la investigación continúa.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM