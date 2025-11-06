Captan a Vecino Agrediendo a Perritos en Fraccionamiento Privado de García, Nuevo León

Un caso de presunta crueldad animal ha causado indignación entre vecinos del municipio de García, Nuevo León, luego de que un hombre fuera captado por cámaras de seguridad rociando aerosol a dos perros en la entrada de un fraccionamiento privado.

Los hechos ocurrieron en la privada Mandara, donde los canes eran cuidados por los guardias de seguridad del lugar. En las imágenes, se observa a un vecino acercarse a los animales y rociarles directamente un tipo de gas irritante, pese a que estos no mostraban conducta agresiva alguna.

Video: Denuncian Presunto Maltrato Animal en García Vecino Rocía Aerosol a Perritos

Noticia relacionada: Detiene a Tres Hombres por Maltrato Animal en Nuevo León; Uno es Vinculado a Proceso

Agresor asegura que su fraccionamiento no es un rancho tras ver a perritos en caseta

Tras la agresión, se aprecia cómo uno de los perritos se lame el hocico con evidente molestia, mientras el hombre continúa con una actitud prepotente. En el video se le escucha decir frases justificando su actuar bajo el argumento de que los animales “ensucian” la zona.

Aquí no es rancho. Pagamos para vernos bien.

Vecinos del sector expresaron su molestia y condenaron lo ocurrido, recordando que los llamados perritos comunitarios son animales que no pertenecen a una sola persona, sino que son protegidos por la comunidad.

Autoridades municipales y activistas en defensa de los animales hicieron un llamado a identificar al responsable y recordaron que la crueldad animal está tipificada como delito en el estado de Nuevo León. En García, donde el gobierno municipal ha impulsado diversas campañas de bienestar animal, se espera que el caso no quede impune.

El material será entregado a las autoridades correspondientes para iniciar una investigación y determinar las sanciones que correspondan al presunto agresor.

Historias recomendadas: