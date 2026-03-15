Antílope Escapa y Recorre Inmediaciones del Estadio de Rayados

Un inusual reporte movilizó a cuerpos de emergencia luego de que autoridades alertarán sobre la presencia de un antílope deambulando en las inmediaciones del estadio de los Rayados, ubicado en la colonia La Pastora, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El avistamiento ocurrió entre la avenida Exposición y avenida Azteca, a la altura de la colonia La Hacienda.

Video: Sale Antílope a Pasear por Estadio de Rayados en la Colonia La Pastora

Vecinos y transeúntes reportaron la presencia del ejemplar suelto mientras circulaba por calles aledañas al Estadio de Rayados, generando sorpresa entre quienes se encontraban en el área. De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, se trataba de un antílope. Tras recibir el reporte, elementos de la corporación acudieron al lugar para atender la situación y evitar riesgos tanto para la población como para el propio animal.

Las labores de contención se realizaron en coordinación con personal del Parque La Pastora, quienes cuentan con experiencia en el manejo de fauna silvestre. Durante el operativo se inició una persecución controlada para evitar que el ejemplar ingresara a zonas de mayor tránsito vehicular o áreas habitacionales.

El ejemplar fue sedado por personal del Parque La Pastora

Finalmente, especialistas del parque lograron administrar un dardo tranquilizante al antílope, lo que permitió reducir su movilidad de manera segura. La captura se concretó en el exterior del estacionamiento del Parque La Pastora, sin que se reportaran personas lesionadas ni incidentes mayores. En el lugar participó Protección Civil Nuevo León, que permaneció apoyando en las maniobras hasta asegurar completamente al animal. Posteriormente, el ejemplar fue resguardado por personal del parque, quienes se encargarán de su valoración y resguardo.

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Las autoridades no informaron cómo el antílope logró salir de su área de confinamiento; sin embargo, confirmaron que la situación quedó bajo control y no representó un riesgo mayor para la población. El hecho causó asombro entre habitantes del sector y usuarios de redes sociales, quienes compartieron imágenes y videos del animal paseando por las calles cercanas al estadio, una escena poco común en la zona metropolitana de Monterrey.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier avistamiento de fauna fuera de su hábitat y evitar acercarse a estos animales para prevenir accidentes.

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Con información de Ceani Mariño/ Noticias N+

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