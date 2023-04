Caso Debanhi: Así Va Investigación a Empleados del Motel Nueva Castilla

A un año del hallazgo sin vida de Debanhi Escobar Bazaldúa, las investigaciones en relación a las empleadas del Motel Nueva Castilla continúan por parte del ministerio público, quien, según la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, ya alista el cierre de la investigación complementaria que sancionaría a dos empleadas del motel por delitos de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

El juzgador determino en su momento que no había la necesidad de cautela derivado que las personas están ubicadas, han comparecido cuantas veces han sido requeridas dentro del proceso, si el juzgador no estima que sea necesario modificar esta medida de cautela bueno no creo que lo vaya a hacer en estos momentos