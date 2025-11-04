Catean Domicilio Relacionado con Presunto Robo de Automóviles en Guadalupe, Nuevo León

La tarde de este martes 4 de noviembre autoridades realizaron un cateo en un domicilio relacionado con el presunto robo de unos vehiculos. El despliegue ocurrió en la calle De La Pampa en la colonia Valles del Sol en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La orden de cateo se dio luego de que este domicilio se relacionara con el caso del robo de algunos vehículos. Hasta este punto llegaron peritos del Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales (ICSP), elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Agentes Ministeriales.

Hasta el momento no se han dado a conocer los hallazgos dentro de esta vivienda luego de llevar a cabo este cateo, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este despliegue de elementos de seguridad. Este punto quedó resguardado por elementos de la Policía de Guadalupe.

La carpeta de este caso continúa abierta por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) por lo que se espera que en las próximas semanas se lleven a cabo a más despliegues en esta zona y posibles detenciones tras analizar los objetos que fueron decomisados en esta casa.

Catean edificio por presuntas extorsiones en Monterrey

Otro cateo que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía de Nuevo León ocurrió el pasado 31 de octubre en un edificio ubicado sobre la calle Melchor Ocampo, en el Centro de Monterrey. La intervención se realizó como parte de una investigación por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad, luego de que una persona denunciara haber sido víctima de engaños con supuestas visas de trabajo para Estados Unidos y haber estado retenida en ese mismo lugar.

Durante el operativo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Criminalística aseguraron diversos objetos, entre ellos computadoras, teléfonos celulares y documentos como pasaportes e identificaciones pertenecientes a distintas personas. El inmueble quedó bajo resguardo del Ministerio Público.

Con información de Vladimir Tuexi | N+

DAGM