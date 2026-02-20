Módulo de Vacunación Drive Thru contra Sarampión en Estadio Universitario UANL: Fecha y Horarios

Sí aún no te has vacunado contra el sarampión, toma en cuenta la siguiente información para que acudas por tu dosis el módulo de vacunación drive thru que estará instalado en el Estadio Universitario de la UANL en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El módulo de vacunación drive thru contra sarampión en el Estadio Universitario estará operando a partir de este sábado 21 y hasta el domingo 22 de febrero de 08:00 a las 14:00 horas. La entrada será por las puertas 8 y 9 en la avenida Manuel L. Barragán, en San Nicolás de los Garza.

¿A quiénes se les aplicará la vacuna contra el sarampión?

La aplicación de la vacuna contra sarampión será para menores de 6 meses a 12 años de edad para completar su esquema de vacunación, así como a personas de 13 a 49 años de edad. Aquellas personas que ya tengan dos dosis no necesitan aplicarse otra.

Las autoridades recomiendan que lleves tu cartilla de vacunación y la de los menores que vayan contigo a vacunarse contra el sarampión. Recuerda que este virus altamente contagioso afecta principalmente a niños y niñas de entre 1 y 9 años de edad.

Hasta el momento, de acuerdo con el informe diario del brote en México de la Secretaría de Salud, en el estado de Nuevo León hay 24 casos confirmados de sarampión. Cabe destacar que esta cifra ha aumentado de manera significativa en estos dos primeros meses del 2026.

